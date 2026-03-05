В Новошахтинске предстанет перед судом обвиняемый в получении взятки полицейский

В Новошахтинске перед судом предстанет бывший инспектор дорожно-постовой службы, подозреваемый по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Следствие считает, что 20 января этого года экс-правоохранитель получил 20 тыс. руб. на улице Харьковской от водителя, находившегося в состоянии опьянения, за несоставление административного протокола. Позже водитель сам явился с повинной в правоохранительные органы, где сообщил о преступлении.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следственный комитет напоминает положения примечания к ст. 291 УК РФ: лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

Константин Соловьев