В Сочи запретили строить крытый бассейн в историческом центре

Администрация Сочи отказала в выдаче разрешения на строительство крытого бассейна с блоком саун в пансионате «Эдем» на улице Черноморская в Хостинском районе. Застройщик обжалует решение в Арбитражном суде Краснодарского края.

Компания арендует земельный участок площадью 18,9 тыс. кв. м у городской администрации по долгосрочному договору, заключенному в 2010 году. Земля предназначена для медицинской деятельности. Указанный земельный участок граничит с лечебным пляжем общества и используется в целях лечения и оздоровления граждан, а также для эксплуатации здания пансионата «Эдем» и его вспомогательных помещений. На территории находится пляжный корпус курортной поликлиники общей площадью 6,3 тыс. кв. м.

Департамент архитектуры и градостроительства отклонил заявку 3 февраля 2025 года по нескольким основаниям. Компания не предоставила документы об утверждении проектной документации, результаты инженерных изысканий, заключение экспертизы и технические условия подключения к коммунальным сетям. При этом из материалов дела следует, что проектируемое здание бассейна состоит из двух этажей, общей площадью менее 1,5 тыс. кв. м, в связи с чем не требуется положительное заключение экспертизы проектной документации.

Кроме того, градостроительный план участка не определяет место для размещения новых зданий. Территория расположена в первой зоне горно-санитарной охраны курорта, водоохранной зоне Черного моря и частично реки Гнилушка. Участок находится в историческом поселении регионального значения в секторе исторического курортно-культурного центра.

Власти также указали, что планируемая деятельность не соответствует разрешенному использованию земли. Компания считает отказ незаконным и потребовала его отмены через суд.

Арбитражный суд Краснодарского края постановил обязать администрацию Сочи выдать акционерному обществу «Курортная поликлиника №1» разрешение на строительство объекта «Проект крытого бассейна с блоком саун инфраструктуры пансионата «Эдем». Апелляционная инстанция отменила это решение полностью, кассационный суд рассмотрит спор 10 марта.

