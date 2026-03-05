Расписание пригородного поезда Таганрог — Ростов изменится на две недели

В связи с производством ремонтно-путевых работ в период с 10 по 22 марта 2026 года изменяется расписание пригородного поезда Таганрог — Ростов № 6523. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Состав будет отправляться со станции Таганрог по графику, в 15:27, а прибывать в Ростов на семь минут позже, в 17:05.

Как отметили в компании, электричка будет следовать со всеми остановками согласно действующему графику движения поездов.

Наталья Белоштейн