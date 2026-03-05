Новочеркасск заработал на приватизации 1,2 млн рублей в 2025 году

В Новочеркасске исполнение плана приватизации имущества по итогам 2025 года принесло муниципальному бюджету 1,2 млн руб. дохода. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Отмечается, что власти скорректировали план приватизации на 2026 год. Список муниципального имущества, планируемого к реализации, дополнили тремя объектами, которые не удалось продать в прошлом году. В перечень вошли подвальные помещения на проспекте Платовском, 62 и улице Буденновской, 237, а также двухэтажное здание на улице имени Богдана Хмельницкого, 4 и улице Аксайской, 139. Средства от продажи этих объектов также поступят в городской бюджет.

Константин Соловьев