Кладбища Новороссийска приведут в порядок перед Пасхой и Радоницей

В Новороссийске начинается подготовка к поминальным дням перед Пасхой и Радоницей, сообщил Андрей Кравченко. По словам главы Новороссийска, в преддверии родительских дней в городе проведут санитарную уборку на 23 кладбищах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Для наведения санитарного порядка планируется привлечь дополнительную технику. Мэр Новороссийска заявил, что количество контейнеров увеличат с 25 до 36 штук, в работах собираются задействовать два грейдера.

На кладбищах и воинских захоронениях, расположенных на территории города, организуют дополнительные субботники. Также Андрей Кравченко отметил, что в Новороссийске продолжается работа по установке памятных табличек на могилах ветеранов Великой Отечественной войны.

В ходе атаки БПЛА, произошедшей в ночь с 1 на 2 марта в Новороссийске, обломки беспилотника повредили братскую могилу военнослужащих ВОВ на кладбище в Мысхако. Мэрия города пообещала восстановить объект захоронения советских солдат, павших в боях с фашистскими захватчиками.

София Моисеенко