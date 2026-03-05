Кладбища Новороссийска приведут в порядок перед Пасхой и Радоницей
В Новороссийске начинается подготовка к поминальным дням перед Пасхой и Радоницей, сообщил Андрей Кравченко. По словам главы Новороссийска, в преддверии родительских дней в городе проведут санитарную уборку на 23 кладбищах.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Для наведения санитарного порядка планируется привлечь дополнительную технику. Мэр Новороссийска заявил, что количество контейнеров увеличат с 25 до 36 штук, в работах собираются задействовать два грейдера.
На кладбищах и воинских захоронениях, расположенных на территории города, организуют дополнительные субботники. Также Андрей Кравченко отметил, что в Новороссийске продолжается работа по установке памятных табличек на могилах ветеранов Великой Отечественной войны.
В ходе атаки БПЛА, произошедшей в ночь с 1 на 2 марта в Новороссийске, обломки беспилотника повредили братскую могилу военнослужащих ВОВ на кладбище в Мысхако. Мэрия города пообещала восстановить объект захоронения советских солдат, павших в боях с фашистскими захватчиками.