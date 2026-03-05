ВС отклонил иск курской судьи об отмене уголовного преследования за взятку

Верховный суд оставил без удовлетворения иск судьи Ленинского райсуда Курска Ольги Петровой к Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), которая удовлетворила представление главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина о возбуждении в отношении нее уголовного дела об особо крупной взятке. Это следует из картотеки дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В конце ноября ВККС рассмотрела представление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении госпожи Петровой. Как рассказали «Ъ-Черноземье» источники в правоохранительных органах, оно стало результатом работы местных следователей по уголовному делу бывшего заместителя руководителя фонда капремонта Ольги Минаковой. По версии следствия, сотрудница фонда получила от знакомой 3 млн руб., которые необходимо было передать зампреду Ленинского райсуда Курска за совершение ею входящих в ее служебные полномочия действий, а именно — за назначение подсудимой по делу о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ) наказания, не связанного с лишением свободы.

Ольга Петрова отрицает вину и связывает свое уголовное преследование с профессиональной деятельностью. В данный момент она является судьей Ленинского райсуда и не рассматривает никаких дел.

Сергей Толмачев