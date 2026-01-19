Курская судья хочет отменить разрешение на возбуждение против нее дела о взятке

Бывший заместитель председателя Ленинского райсуда Курска Ольга Петрова подала в Верховный суд РФ административный иск об отмене решения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), разрешившей возбудить в ее отношении уголовное дело о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Как следует из картотеки дел, его начнут рассматривать 26 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В конце ноября ВККС рассмотрела представление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении госпожи Петровой. Как рассказали «Ъ-Черноземье» источники в правоохранительных органах, оно стало результатом работы местных следователей по уголовному делу бывшего заместителя руководителя фонда капремонта Ольги Минаковой. По версии следствия, сотрудница фонда получила от знакомой 3 млн руб., которые необходимо было передать зампреду Ленинского райсуда Курска за совершение ею входящих в ее служебные полномочия действий, а именно — за назначение подсудимой по делу о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ) наказания, не связанного с лишением свободы.

Сама госпожа Петрова вину не признает. На заседании ВККС она заявляла об отсутствии доказательств того, что она брала взятку. Уголовное преследование судья связывала со своей профессиональной деятельностью.

Ольга Петрова работает судьей с 2005 года. Карьеру начала мировым судьей в Курском районе, в 2008-м была назначена судьей Ленинского райсуда Курска. В 2019-м госпожа Петрова стала заместителем председателя. В данный момент она является судьей райсуда.

