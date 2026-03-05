Врач из Симферополя обвиняется в торговле наркотиками

В суд направлено дело в отношении 50-летней участковой врача-терапевта, которая обвиняется в махинациях с рецептами и незаконном обороте наркотических и сильнодействующих веществ. Следствие насчитало 88 эпизодов преступной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, врач систематически выписывала пациентам рецепты на получение медикаментов сверх установленных норм. Полученные препараты с наркотическими и сильнодействующими компонентами женщина не отдавала больным, а оставляла для последующей реализации.

У обвиняемой уже есть судимость за аналогичные преступления — незаконное хранение и сбыт наркотического анальгетика и сильнодействующих веществ.

В январе 2026 года она приобрела партию медикаментов, содержащих наркотические вещества. Храня их дома с целью дальнейшей торговли, в апреле женщина реализовала часть товара.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым задержали покупателя. Изъятые наркотические медикаменты стали доказательством вины врача.

Суд признал ее виновной по ч. 4 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) и ч. 1 ст. 234 (незаконный оборот сильнодействующих веществ) УК РФ. Обвиняемая находится под стражей. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Алина Зорина