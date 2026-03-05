Девять детсадов и пять школ открыли в Краснодаре в 2025 году

В Краснодаре в 2025 году открыли девять детских садов на 2590 мест, пять школ и два учебных блока на 8425 мест. Большинство объектов построили по национальному проекту «Образование». Об этом рассказал глава города Евгений Наумов в ходе своей прямой трансляции, посвященной итогам работы администрации за прошедший год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам мэра, создание достойных условий для образования и воспитания детей остается одной из ключевых задач городских властей. В прошлом году в Краснодаре родилось 16720 малышей, детское население города составляет почти 390 тыс. человек.

Дополнительным образованием в краевом центре охвачено свыше 172 тыс. детей. Ребята занимаются в кружках и секциях в детских садах и школах во внеурочное время, а также в муниципальных учреждениях культуры и спорта.

Для жителей пригорода важным событием стало открытие после капитального ремонта зрительного зала в Сельском Доме культуры и спорта станицы Елизаветинской. Работы выполнили по краевой программе «Развитие культуры». Также по региональной программе отремонтировали кровлю Детской школы искусств №1.

За счет городских средств обновили 14 учреждений культуры и восемь библиотек. Среди отремонтированных объектов — Центры и Дома культуры, Детские школы искусств в разных районах Краснодара и пригорода.

Кроме того, в 2025 году в городе построили пять и отремонтировали девять многофункциональных спортивных площадок. Реконструировали трассу ВМХ на улице Обрывной и обустроили навес теннисного корта по улице Восточно-Кругликовской. В парке имени 30-летия Победы построили первый муниципальный падл-корт.

Сейчас строятся три физкультурно-оздоровительных комплекса, в одном из них в учхозе «Кубань» создают первый муниципальный скалодром.

Алина Зорина