Арбитражный суд встал на сторону подрядчика в споре с администрацией Новочеркасска

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение федеральной антимонопольной службы (ФАС) об отказе включить ООО «Максимус» в реестр недобросовестных поставщиков после срыва контракта на восстановление земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского УФАС.

По информации ведомства, департамент строительства и городского развития администрации Новочеркасска заключил соглашение с подрядной организацией на восстановление загрязненного земельного участка. Стоимость контракта оценили в 350 млн руб. Однако в ходе работ исполнитель выявил недочеты в проектной документации и сообщил об этом заказчику, но тот, по информации ФАС, не предпринял никаких действий. Из-за этого работы задержались на три месяца.

Департамент в одностороннем порядке расторг соглашение и потребовал от антимонопольного органа внести подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Ростовское УФАС отклонило требование департамента. Ведомство установило, что ООО «Максимус» предприняло все необходимые меры для выполнения обязательств по договору, тогда как бездействие заказчика сделало невозможным своевременное завершение работ.

Арбитражный суд согласился с выводами антимонопольной службы.

Константин Соловьев