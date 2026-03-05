В Краснодаре введено 2,7 млн квадратных метров жилья в 2025 году

В 2025 году в Краснодаре ввели около 2,7 млн кв. м жилья. Из них более 2 млн кв. м — многоквартирного. Об этом рассказал глава города Евгений Наумов в ходе своей прямой трансляции, посвященной итогам работы администрации за прошедший год.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По итогам 2025 года в Краснодаре заключено семь договоров комплексного развития территорий. Это 13 школ, 11 организаций дополнительного образования, 29 детских садов, восемь объектов здравоохранения, шесть ФОКов, дом культуры, коворкинг и другие объекты. Общее количество договоров КРТ сейчас составляет 14.

По данным администрации Краснодара, возведение ЖК ведется комплексно, с необходимой социальной инфраструктурой. Это закреплено в договорах комплексного развития территорий.

Алина Зорина