В Краснодаре благоустроили 13 скверов и бульваров в 2025 году

В 2025 году в Краснодаре преобразили 13 скверов и бульваров. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» были благоустроены сквер имени Захара Чепеги и бульвар Шаляпинский. Об этом рассказал глава города Евгений Наумов в ходе своей прямой трансляции, посвященной итогам работы администрации за прошедший год.

В прошлом году было реализовано 19 городских инициативных проектов и три краевых. По программе «Малых дел» специалистами благоустроены три общественных пространства — Дубинский сквер, территория на улице Ватутина и на улице Захарова.

На улице Обрывной начала свою работу событийная площадка. Первое мероприятие — гастрономический фестиваль «Гриль!Рест!Фест!» — посетили более 15,5 тыс. человек за три дня.

Алина Зорина