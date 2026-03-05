FT: Nvidia приостановила производство чипов для Китая

Американская корпорация Nvidia приостановила производство чипов, предназначенных для китайских компаний. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, такое решение связано с тем, что, несмотря на некоторые смягчения правил, и США, и Китай продолжают ограничивать ввоз чипов Nvidia в КНР. Компания перенаправляет свои мощности на Тайване с чипов для искусственного интеллекта (ИИ) H200, предназначенных именно для Китая, на процессоры Vera Rubin для других рынков.

Американские ограничения на экспорт продвинутых чипов в Китай действуют уже не первый год. Китайские власти также неоднократно запрещали местным компаниям покупать ИИ-чипы Nvidia. При этом в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп сообщил, что он намерен разрешить Nvidia и другим компаниям возобновить поставки некоторых из ИИ-чипов в Китай, в том числе чипов прошлого поколения H200. В январе также сообщалось, что китайские власти разрешили Alibaba и другим местным компаниям делать заказы у Nvidia на H200.

Однако, как отмечают источники FT, ситуация с разрешениями на ввоз H200 остается неопределенной, причем как со стороны США, так и со стороны Китая. США опасаются, что Китай сможет использовать чипы в военных целях, а Китай ограничивает импорт для поддержки местных производителей. В итоге Nvidia, которая ожидала заказов на 1 млн H200 от китайских компаний, решила переориентировать эти мощности. «Вместо того чтобы ожидать в подвешенном состоянии, Nvidia должна двигаться дальше к тому, что она точно сможет сделать, особенно в условиях дефицита поставок ее передовых продуктов»,— отметил один из источников FT.

Яна Рождественская