В Ростове-на-Дону владелица аптеки может стать фигуранткой уголовного дела

В Ростове-на-Дону полиция усмотрела признаки уголовно наказуемого преступления в действиях 52-летней владелицы аптеки, продавшей сильнодействующие препараты без рецепта. Об этом пишет ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков провели оперативную закупку в аптеке на проспекте Ворошиловском. Женщина продала один блистер сильнодействующего препарата из 14 капсул без необходимого рецепта. В действиях женщины правоохранители усмотрели признаки преступления по ч. 1 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).

Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств дела.

Константин Соловьев