В бюджет Краснодара поступило 91,7 млрд рублей в 2025 году

В 2025 году в бюджет Краснодара поступило 91,7 млрд руб. Собственные доходы превысили 43 млрд руб. Об этом рассказал глава города Евгений Наумов в ходе своей прямой трансляции, посвященной итогам работы администрации за прошедший год.

Наибольшую часть расходов — 65%, или около 60 млрд руб., как и в прошлые годы, направили на социальную сферу — спорт, образование, культуру и предоставление льгот местным жителям. На дорожное хозяйство выделили свыше 10,7 млрд руб. На жилищно-коммунальное хозяйство — 5,3 млрд руб. На сферу благоустройства в краевой столице направили около 5,2 млрд руб., а на транспорт — почти 3 млрд руб.

Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий, по предварительным данным, составят около 400 млрд руб.

В 2025 году в Краснодаре реализовали шесть инвестиционных проектов — фабрику по производству готовых блюд в промзоне на улице Демуса, завод ПВХ-изделий в индустриальном парке «Копанской» и завод металлоконструкций в том же месте. Создано более 1,8 тыс. новых рабочих мест.

Алина Зорина