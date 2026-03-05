Ушедшие на запасные аэродромы самолеты вылетели в аэропорт Сочи

Воздушные суда, ранее направленные на запасные аэродромы, начали возвращаться в Международный аэропорт Сочи. Как сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе авиаузла, самолеты вылетели в сторону курортного города после стабилизации ситуации и готовности аэропорта возобновить обслуживание рейсов.

Ранее представители воздушной гавани уточняли, что в период действия временных ограничений семь самолетов специалисты перенаправили на запасные аэродромы, а еще 25 рейсов задержали. Ограничения специалисты вводили для обеспечения безопасности полетов и корректировки работы воздушного пространства.

После снятия ограничений экипажи воздушных судов получили разрешение на вылет в Сочи. По информации аэропорта, самолеты направляются в город, после чего специалисты наземных служб проведут обслуживание бортов и подготовят их к дальнейшему выполнению рейсов. Отправку воздушных судов по городам назначения сотрудники аэропорта организуют в порядке очередности, учитывая фактическое время прибытия.

В пресс-службе авиагавани подчеркнули, что в терминале сохраняется спокойная обстановка. Все службы предприятия продолжают работать в усиленном режиме и координируют действия для постепенного восстановления расписания полетов. Сотрудники аэропорта организовали дополнительные меры для удобства пассажиров, ожидающих вылета.

Так, специалисты установили в зонах ожидания 128 дополнительных лавочек, чтобы увеличить количество посадочных мест. Сотрудники также обеспечили соблюдение температурного и санитарного режима в пределах действующих нормативов. Рядом с санитарными зонами специалисты разместили фонтанчики с бесплатной питьевой водой, которыми пассажиры могут воспользоваться во время ожидания.

Для семей с детьми продолжает работать бесплатная комната матери и ребенка, где пассажиры могут находиться в более комфортных условиях. Круглосуточную помощь пассажирам оказывают сотрудники стойки информации в секторе B2: специалисты консультируют по вопросам пересадок, вылетов и изменившегося расписания рейсов.

Ранее на территории курорта власти вводили режим «Атака» в связи с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов. Профильные службы рекомендовали жителям и гостям города соблюдать меры безопасности, укрываться в помещениях без окон или заглубленных пространствах и дождаться официальной отмены сигнала «Внимание всем!».

Экстренные службы продолжают мониторинг обстановки и координируют действия для обеспечения безопасности населения. В случае возникновения чрезвычайной ситуации специалисты рекомендуют обращаться по единому номеру экстренных служб — 112.

