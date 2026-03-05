В Таганроге пешеход погиб в ДТП на улице Чехова

В Таганроге накануне ночью, 4 марта, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 59-летний пешеход. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

По предварительной информации, 20-летний водитель Nissan Teana совершил наезд на пешехода на нерегулируемом переходе по улице Чехова, 257. Мужчина переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. Пострадавший скончался на месте до прибытия медиков.

Следователи МВД России проводят следственные действия и выясняют все обстоятельства аварии.

Константин Соловьев