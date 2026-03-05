ФСБ задержала заключенного за склонение к госизмене в колонии Кубани

ФСБ и ФСИН выявили в колонии Краснодарского края заключенного, который склонял сокамерников заключить контракт с Минобороны для участия в СВО с целью последующего перехода на сторону противника. Об этом сообщает ТАСС.

Противоправную деятельность вел российский гражданин 1958 года рождения, отбывающий срок в одном из исправительных учреждений региона. Мужчина пытался склонить других заключенных к государственной измене. Осужденный предлагал сокамерникам подписать контракт с Министерством обороны России и направиться в зону СВО, чтобы впоследствии перейти на сторону противника и вступить в запрещенную в РФ украинскую террористическую организацию.

Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю расследует уголовное дело в отношении вербовщика по признакам преступлений, предусмотренных статьями о содействии террористической деятельности и приготовлении к подстрекательству к государственной измене. Ответственность за указанное преступление предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Алина Зорина