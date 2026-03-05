В Горячем Ключе построят тематический парк за 3,5 млрд рублей

Объем инвестиций в строительство тематического парка «Русская сказка» в Горячем Ключе составит 3,5 млрд руб. Рассматривается возможность заключить соглашение с ООО «Инвест-Капитал», сообщают «Ведомости Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Развлекательный комплекс разместится на территории 14,8 га в станице Пятигорской муниципального округа Горячий Ключ, в 80 км от Краснодара, вдоль федеральной трассы М-4. Парк будет включать восемь функциональных зон: парадно-приветственную, гостевую, информационно-презентационную, развлекательно-ярмарочную, детскую игровую, рекреационно-прогулочную, культурно-просветительскую и основную развлекательную — с аттракционами.

Проект предусматривает создание до 560 новых рабочих мест. Согласно предварительным расчетам, тематический парк будет ежегодно принимать до 825 тыс. туристов.

Известно, что инвестор уже разработал предварительную концепцию застройки и расчет строительства. На следующем этапе планируется получить технические условия для подключения к коммуникациям.

Алина Зорина