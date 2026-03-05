В Новороссийске пройдут ночные учения со стрельбами

В ночь с 5 на 6 марта в акватории порта Новороссийска будут проводиться учения с применением стрельб. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Тренировочные мероприятия военно-морской базы состоятся с 23:00 5 марта до 01:00 6 марта. Во время учений НВМБ будет отрабатывать практические действия по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников. Стрельбы выполняются из артиллерийских установок с молов военной гавани.

В мэрии Новороссийска напомнили, что в период проведения учений в акватории порта запрещается движение маломерных судов и плавательных средств. Под запретом также любые виды подводных работ и водолазные спуски.

В Новороссийске около 17 часов действовала угроза по БПЛА. 4 марта тревогу по беспилотникам объявляли трижды, сообщал глава города Андрей Кравченко.

София Моисеенко