Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть до $100 за баррель

Стоимость нефти неизбежно достигнет $100 за баррель. Об этом на своей странице в X написал спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Цена на нефть с фактической поставкой в Азии уже превышает $90 за баррель для большинства сортов. Нефть бренда Murman стоит $96. Цена в $100 неизбежна»,— заявил Кирилл Дмитриев. В следующем посте он отреагировал на публикацию журнала The Economist, который также спрогнозировал удорожание нефти марки Brent до такого уровня из-за конфликта на Ближнем Востоке. «Даже лево-либеральный британский The Economist теперь тоже ожидает цену нефти в $100 за баррель»,— написал глава РФПИ.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Ночью 4 марта Иран запретил движение через Ормузский пролив — единственный выход для экспорта нефти из стран Персидского залива. В тот день замкомандующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде заявил, что более десяти танкеров проигнорировали предупреждения и были атакованы ракетными снарядами. При этом в КСИР заявили, что Иран разрешил пройти через пролив двум судам дружественных стран.

CNN сообщил со ссылкой на данные S&P Global Commodities at Sea, что 2 марта через Ормузский пролив прошли только два танкера. 4 марта глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что американские ВМС в ближайшее время начнут сопровождать торговые суда в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп распорядился предоставить льготное морское страхование для всех судоходных линий в Персидском заливе.