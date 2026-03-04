Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Иран разрешил двум судам дружественных стран пройти через Ормузский пролив

Корпус стражей исламской революции (КСИР) разрешил двум судам дружественных стран пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщили в заявлении корпуса, его приводит телеканал Mehr. Другие суда в проливе, отмечает КСИР, подвергались обстрелам.

«В первый день войны мы нанесли удары по двум нефтяным танкерам, а на второй день — по нескольким судам, которые США поощряли и поддерживали в прохождении через Ормузский пролив»,— сообщили в корпусе. По информации КСИР, Иран также наносит удары по американским, британским судам и любым судам, перевозящим грузы для Израиля в Персидском заливе. КСИР атаковал более десяти таких судов и нефтяных танкеров.

Чем грозит закрытие Ормузского пролива

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Иран отвечает ударами по Израилю и странам Персидского залива, где расположены американские военные базы. Власти республики объявили о введении запрета на передвижение через Ормузский пролив, в том числе для коммерческих судов. КСИР пригрозил, что Иран будет сжигать все суда, которые попытаются пройти через пролив.

