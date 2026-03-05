Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Из Ростовской области в Азербайджан и Туркменистан экспортировали почти 40 тонн рыбы

С территории Ростовской области с 24 по 27 февраля экспортировали 40 т мороженной рыбы. Партии отправились в Азербайджан и Туркменистан, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Контроль продукции осуществлялся на пункте ветеринарного оформления «Таганрогский». Отмечается, что предприятие-экспортер включено в перечень российских компаний, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям стран-импортеров. Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении.

Качество и безопасность товара подтвердили результаты лабораторных исследований, выполненных в Донском филиале ФГБУ ЦОК АПК.

Константин Соловьев

