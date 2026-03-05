Белый дом опубликовал видео ударов по Ирану с заставкой из игры Call of Duty

Пресс-служба Белого дома собрала видеоподборку ударов по целям в Иране с заставкой из компьютерной игры серии Call of Duty. Видео опубликовано на странице администрации в X.

Ролик начинается со вставки из игры, в которой персонаж вводит в планшет координаты для дальнейших ударов по целям. После этого показаны реальные кадры ракетных атак США на Исламскую Республику.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы, расположенные в Персидском заливе. Президент США Дональд Трамп заявлял, что страна располагает запасами для «вечной войны». Иран в ответ выразил готовность «сколько угодно» противостоять противникам. Как сообщило Politico, США рассчитывают, что военная операция против Ирана продлится по меньшей мере 100 дней.