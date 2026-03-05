В акватории Морского порта Сочи 5 марта проведут учебные стрельбы

Учебные стрельбы пройдут 5 марта в акватории Морского порта Сочи. Военные специалисты проведут тренировочные мероприятия в течение дня, завершить их планируется до 23:00. О предстоящих учениях жителей и гостей курорта заранее предупредили городские службы, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

По информации местных властей, военные подразделения отработают действия в рамках плановой подготовки. Специалисты выполнят тренировочные стрельбы и проверят взаимодействие сил безопасности на акватории порта. Жителей и туристов просят сохранять спокойствие и учитывать, что происходящее связано исключительно с учебными мероприятиями.

В администрации курорта подчеркнули, что подобные тренировки позволяют отработать алгоритмы реагирования и поддерживать высокий уровень готовности сил безопасности. Военные специалисты регулярно проводят такие занятия, чтобы совершенствовать навыки и обеспечить защиту при возможных чрезвычайных ситуациях.

Проведение учений проходит на фоне недавних сообщений о работе средств противовоздушной обороны. Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что в ночь на 5 марта дежурные подразделения ПВО перехватили и уничтожили 76 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным Министерства обороны Российской Федерации, 17 беспилотников специалисты сбили над акваторией Черного моря, еще четыре дрона расчеты противовоздушной обороны уничтожили над территорией Краснодарского края.

Кроме того, силы ПВО уничтожили 33 беспилотника над Саратовской областью, десять — над Крымом, девять — над Ростовской областью, два — над Волгоградской областью и один — над Астраханской областью. Специалисты противовоздушной обороны продолжают мониторинг воздушного пространства и оперативно реагируют на возникающие угрозы.

Мария Удовик