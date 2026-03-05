В Краснодаре для переезда в двухкомнатную квартиру нужно копить три года

Яндекс представил Индекс расширения жилья, согласно которому жителям Краснодарского края для перехода из однокомнатной квартиры в двухкомнатную потребуется накопить сумму, равную 35 среднемесячным зарплатам, что эквивалентно сроку около 2 лет 11 месяцев. Как рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе компании, показатель рассчитывается нейросетью «Алиса AI» как разность медианной стоимости двухкомнатной и однокомнатной квартиры в регионе, разделенная на среднюю региональную зарплату.

В среднем по регионам с городами-миллионниками доплата за расширение составляет 14,7 средней зарплаты, что соответствует сроку в 1 год и 3 месяца. Согласно нейроанализу, в курортных регионах доплата обусловлена более высокой стоимостью квадратного метра и концентрацией двухкомнатных лотов в востребованных локациях. Даже более высокий уровень доходов не компенсирует масштаб ценового разрыва.

Минимальные значения индекса зафиксированы в Свердловской области (7,7), Республике Башкортостан (8,8), Челябинской области (9,7) и Красноярском крае (9,8). Здесь для перехода из однокомнатной квартиры в двухкомнатную потребуется менее 12 средних зарплат по региону. В этих частях страны расширение жилплощади происходит внутри одного ценового сегмента: различие в медианной стоимости форматов небольшое, а цена квадратного метра в двухкомнатных квартирах сопоставима с однокомнатными.

В крупнейших городах страны индекс значительно выше. В Москве доплата между однокомнатной и двухкомнатной квартирой эквивалентна примерно 51 среднемесячной зарплате — это около 4 лет 3 месяцев дохода или порядка 8,8 млн руб. В Санкт-Петербурге показатель составляет около 44 среднемесячных зарплат — примерно 3 года 8 месяцев дохода, что соответствует ориентировочно 5,2 млн руб. доплаты.

По данным нейроанализа, различие в количестве среднемесячных зарплат напрямую связано с устройством рынка в конкретном регионе. Там, где расширение требует 9–10 зарплат, двухкомнатный формат остается частью того же ценового сегмента. Когда показатель достигает 15–18 зарплат — это более заметный ценовой разрыв, двухкомнатные квартиры чаще представлены в дорогостоящих проектах и ликвидных локациях.

