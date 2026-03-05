ПВО уничтожила 21 беспилотник над Кубанью и Черным морем

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 5 марта ликвидировали несколько десятков беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Украины. По информации Министерства обороны Российской Федерации, в период с 23:00 4 марта до 07:00 5 марта дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили 76 беспилотников самолетного типа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Согласно данным оборонного ведомства, значительная часть дронов была обнаружена и уничтожена над южными регионами страны. Специалисты противовоздушной обороны ликвидировали 17 беспилотников над акваторией Черного моря и еще четыре аппарата над территорией Краснодарского края.

Кроме того, военные специалисты уничтожили 33 беспилотника над Саратовской областью, десять — над Республикой Крым, девять — над Ростовской областью. Еще два дрона специалисты перехватили над Волгоградской областью, один — над Астраханской областью.

В ведомстве уточнили, что системы обнаружения своевременно зафиксировали цели, после чего расчеты ПВО оперативно приняли решение о перехвате и уничтожении беспилотников.

Ранее в южных регионах вводили дополнительные меры безопасности. В частности, ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика. Специалисты авиационных служб временно скорректировали работу авиагаваней для обеспечения безопасности полетов.

Позднее власти сообщили об отмене угрозы атаки беспилотников в нескольких городах Краснодарского края, включая Сочи и Новороссийск.

При этом в течение вечера 4 марта расчеты противовоздушной обороны также отражали атаки беспилотников. По информации Минобороны, в период с 20:00 до 23:00 специалисты уничтожили 48 украинских БПЛА. Из них 15 аппаратов ликвидировали над Черным морем, три — над акваторией Азовского моря, еще два беспилотника специалисты перехватили над Краснодарским краем.

Специалисты экстренных и профильных служб продолжают мониторинг обстановки и координируют действия для обеспечения безопасности жителей и инфраструктуры южных регионов страны.

Мария Удовик