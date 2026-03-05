Круизный лайнер Astoria Grande расширит маршруты из Сочи

Круизный лайнер Astoria Grande в новом сезоне расширит географию международных маршрутов. Судно, выполняющее регулярные круизы из Сочи, начнет заходить в порты новых стран — Италии, Грузии и Мальты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Astoria Grande Фото: пресс-служба Astoria Grande

Как сообщили в пресс-службе генерального агента лайнера — судоходной компании «Аквилон», первый рейс пятого, юбилейного для компании круизного сезона отправится из порта Сочи 4 марта 2026 года.

В предстоящем сезоне организаторы расширят маршрутную сеть путешествий. Помимо уже привычных для туристов направлений в Турцию и Египет лайнер продолжит выполнять регулярные рейсы в порты Греции. При этом специалисты круизной компании включили в расписание заходы в новые страны Средиземноморского региона.

В компании уточнили, что в программу сезона 2026–2027 годов войдут круизы по греческим островам, путешествия с посещением итальянских портов, а также короткие рейсы выходного дня. В частности, туристам предложат морские маршруты в Батуми и Стамбул.

Кроме того, организаторы подготовили тематические круизы, приуроченные к праздничным датам. Среди них — специальный пасхальный рейс вдоль побережья Афона в Греции. По данным компании, подобные маршруты традиционно пользуются спросом у туристов, которые выбирают морские путешествия как формат отдыха на несколько дней.

По итогам 2025 года лайнер перевез более 40 тыс. человек. Средняя загрузка рейсов составила около 85%, что специалисты отрасли считают высоким показателем для круизного направления.

Представители круизной компании отмечают, что бронирование весенних рейсов на маршрутах между Сочи, Турцией, Египтом и Грецией идет активно. Некоторые путешествия уже приближаются к полной загрузке. Туристы все чаще планируют поездки заранее: значительная часть пассажиров оформляет бронирования за 9–12 месяцев до даты отправления.

Расширение географии маршрутов, по мнению специалистов отрасли, позволяет укреплять позиции Сочи как одного из центров морского круизного туризма на Черном море и привлекать дополнительный поток путешественников.

Мария Удовик