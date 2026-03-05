В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика сняли ограничения

В аэропортах Краснодар, Сочи и Геленджик сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. О восстановлении работы авиагаваней сообщили представители Федерального агентства воздушного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. После оценки текущей обстановки специалисты приняли решение возобновить прием и отправку рейсов. Аэропорты постепенно возвращаются к штатному графику работы и приступают к обслуживанию воздушных судов.

По данным авиационных служб, ограничения в аэропортах действовали продолжительное время. В частности, в аэропорту Краснодара их ввели 4 марта в 13:22. В аэропорту Сочи ограничения вводили дважды: сначала с 14:45 до 20:20, затем с 20:55 и до 06:00 следующего дня. В аэропорту Геленджика ограничения начали действовать с 13:00 4 марта. В общей сложности режим ограничений в отдельных авиагаванях сохранялся около 18 часов.

После отмены ограничений специалисты аэропортовых служб начали поэтапно восстанавливать расписание рейсов и координировать работу с авиакомпаниями. Представители авиагаваней отмечают, что перевозчики самостоятельно информируют пассажиров обо всех изменениях в расписании. Соответствующие уведомления направляют по контактным данным, которые пассажиры указывают при бронировании билетов, уточнили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

В настоящее время аэропорты продолжают работу в штатном режиме, а профильные службы контролируют ситуацию и обеспечивают безопасное выполнение полетов.

Мария Удовик