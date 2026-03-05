В Краснодаре, Сочи и Новороссийске отменили угрозу атаки БПЛА

Власти Краснодара, Сочи и Новороссийска утром 5 марта объявили об отмене сигнала «Угроза беспилотной опасности». Соответствующую информацию распространили региональные и муниципальные органы управления. По данным властей, на текущий момент угрозы для жителей и инфраструктуры в этих городах нет.

Представители администраций уточнили, что сигнал об опасности снят после стабилизации оперативной обстановки. Профильные службы продолжают мониторинг ситуации и координируют работу сил и средств безопасности. В официальных сообщениях подчеркивается, что специалисты оперативных подразделений продолжают контролировать воздушное пространство и готовы реагировать на любые изменения обстановки.

Власти также напомнили жителям о мерах предосторожности. Специалисты предупреждают, что обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов могут представлять потенциальную опасность. Гражданам рекомендуют не приближаться к обнаруженным фрагментам техники, не фотографировать их и не пользоваться рядом мобильными телефонами.

По информации военных ведомств, ранее дежурные средства противовоздушной обороны за несколько часов уничтожили значительное количество беспилотников над акваториями Черного и Азовского морей, а также над территорией Краснодарского края. В период с 16:00 до 20:00 специалисты ПВО перехватили и уничтожили 21 беспилотник над акваторией Черного моря, пять — над Азовским морем и два — над территорией региона.

Профильные службы продолжают наблюдение за обстановкой и напоминают жителям о необходимости соблюдать требования безопасности и следовать рекомендациям официальных органов.

Мария Удовик