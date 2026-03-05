Мэр Сочи объяснил частые срабатывания сирен во время атак БПЛА

Сирены, предупреждающие о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов, за последнюю неделю в Сочи срабатывали до 40 раз. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин, разъяснив жителям порядок работы системы оповещения и алгоритм действий при возникновении угрозы.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

По словам мэра, при появлении реальной опасности специалисты оперативных служб незамедлительно запускают систему городского оповещения. В этот момент специалисты включают сирены, а также запускают голосовое информирование через уличные речевые установки. Первое срабатывание сигнала «Внимание всем!» является основным и наиболее критичным. Услышав его, жители и гости курорта должны немедленно укрыться в безопасном месте — в помещении без окон, подвале, цокольном этаже, подземном переходе или на парковке.

Глава города отметил, что во время одной атаки сирены могут звучать несколько раз. Повторные включения сигналов связаны с продолжающейся угрозой. Специалисты систем безопасности активируют сирены повторно в моменты работы средств противовоздушной обороны, когда расчеты ПВО уничтожают цели, приближающиеся к побережью. Такие сигналы подтверждают, что опасность сохраняется и жителям необходимо сохранять бдительность.

При возникновении угрозы дополнительные меры безопасности вводят и на объектах транспортной инфраструктуры. В частности, в аэропорту Сочи специалисты могут вводить специальный режим «Ковер», предусматривающий временные ограничения на полеты гражданской авиации.

В администрации города уточнили, что в течение суток режим угрозы может вводиться и отменяться несколько раз. Так, в последние дни сигнал опасности действовал в разные промежутки времени, после чего специалисты отменяли его при стабилизации обстановки.

Власти города призывают жителей и гостей курорта сохранять спокойствие и строго следовать инструкциям специалистов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Мария Удовик