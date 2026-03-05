Власти Канады допустили участие в военной операции против Ирана

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что не исключает участия канадских вооруженных сил в военных действиях против Ирана. На вопрос журналистов на брифинге о том, есть ли сейчас планы на этот счет, он ответил отрицательно. Но на уточняющий вопрос, исключает ли премьер такую возможность в будущем, политик ответил иначе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adrian Wyld / The Canadian Press / AP Фото: Adrian Wyld / The Canadian Press / AP

«Вы задали фундаментальный гипотетический вопрос в конфликте, который может распространиться очень широко. Сегодняшние события или недавние события указывают на это, поэтому никогда нельзя категорически исключать участие. Мы будем поддерживать наших союзников»,— ответил премьер (цитата по CNN).

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В первый день была разрушена резиденция верховного лидера Али Хаменеи, сам аятолла погиб. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой новый лидер Ирана станет «целью для ликвидации». Великий аятолла Абдулла Джавади Амоли издал фетву о джихаде и призвал «пролить кровь сионистов» и президента США Дональда Трампа.

Независимая международная миссия ООН заключила, что атаки Израиля и США на Иран и последующие ответные действия Тегерана нарушают Устав ООН. Марк Карни заявил 4 марта, что Канада поддерживает действия Иерусалима и Вашингтона, однако делает это «с сожалением», поскольку «нынешний конфликт — еще один пример провала международного порядка».