Иранский аятолла издал фетву с требованием пролить кровь Трампа

Великий аятолла Абдулла Джавади Амоли издал фетву о джихаде и призвал пролить кровь президента США Дональда Трампа. Он назвал это «обязательным требованием». Обращение аятоллы опубликовал Tasnim.

«Отсутствие аятоллы (Али.— “Ъ”) Хаменеи невыносимо. Если есть хоть малейшие страдания, то на пути вас ждут бесчисленные сокровища. Наша земля — наша честь. Пролитие крови сионистов и Трампа — нынешнее требование Имама Махди»,— заявил Абдулла Джавади Амоли.

Фетва — официальное решение по какому-то вопросу по принципам исламского шариата. Она помогает определить дозволенное (халяль) и запретное (харам) в жизни верующих. Издавать фетвы могут только высококвалифицированные исламские богословы — муфтии, муджтахиды, великие аятоллы. В исламе пророк Махди — последний преемник пророка Мухаммеда, который появится перед концом света.

28 февраля США и Израиль начали операцию в Иране. При атаке был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Канал Iran International сообщил, что новым верховным лидером стал сын Али Хаменеи. Минобороны Израиля назвало любого лидера Ирана «целью для ликвидации». Дональд Трамп, рассуждая о перспективах власти в Иране, назвал «идеальным сценарием» пример Венесуэлы.

