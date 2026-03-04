ООН сочла удары США и Израиля по Ирану нарушением Устава организации

Независимая международная миссия ООН пришла к выводу, что атаки Израиля и США на Иран и последующие ответные действия Тегерана нарушают Устав ООН. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление экспертов.

В документе подчеркивается, что Устав запрещает применение силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства. По оценке миссии, население Ирана оказалось зажатым между масштабной военной кампанией, которая может продлиться несколько недель, и правительством, имеющим долгую историю нарушений прав человека.

28 февраля, после начала ударов по Ирану, Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, созванное по запросу России и Китая. Инициативу также поддержал президент Франции. Генсек ООН Антониу Гутерриш охарактеризовал ситуацию на Ближнем Востоке как серьезную угрозу международному миру и безопасности.