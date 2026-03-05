«РИА Новости»: зарплата в финансах и нефтегазе превысила 400 тыс. руб.

В декабре 2025 года специалисты в сфере добычи нефти и газа получали в среднем 411 тыс. руб., а финансисты и страховщики — 458 тыс. руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные статистики.

В конце прошлого года более 300 тыс. руб. платили работникам сферы воздушного и космического транспорта (348 тыс. руб.) и международных организаций (334 тыс. руб.). В среднем по стране россияне получали почти 140 тыс. руб. Годом ранее эта сумма составляла 129 тыс. руб.

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что реальные доходы россиян за 2025 год выросли на 7,7%, а зарплата в реальном выражении увеличилась на 4,4%. «Известия» писали, что реальная медианная зарплата в России значительно ниже официальной: по состоянию на апрель 2025 года средняя зарплата составляла 99,4 тыс. руб., тогда как медианная — 73,4 тыс. руб.

О ситуации на рынке труда — в материале «Ъ» «Частный спрос пока есть».