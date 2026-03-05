Частный спрос пока есть

Январская статистика Росстата зафиксировала спад выпуска базовых отраслей и снижение оценки ВВП на фоне календарного и погодного факторов, но потребительский спрос рос. При этом оценки аналитиков и оперативные индикаторы указывают на продолжающееся охлаждение в экономике: в феврале, по данным «Сбериндекса», рост потребления в годовом выражении прекратился, а композитный PMI S&P продолжает показывать слабое расширение деловой активности за счет услуг.

Январь — традиционно непоказательный месяц для иллюстрации состояния дел в экономике, а в 2026 году на годовые сравнения влияло еще и то, что календарный фактор из-за меньшего количества рабочих дней в начале 2026 года внес отрицательный вклад в их динамику.

Так, выпуск базовых отраслей, согласно Росстату, в годовом выражении в январе снизился на 3,2% против роста на 2% в 2025 году, а ВВП, по оценке Минэкономики, соответственно, упал на 2,1% (расчетов с учетом сезонности и календарности министерство больше не приводит).

«На динамику ВВП оказало влияние несколько факторов: высокая база прошлого года (плюс 2,9% год к году в январе 2025 года), а также календарный фактор — в январе 2026 года было на два рабочих дня меньше, чем в январе 2025 года»,— пояснили в ведомстве. Кроме того, объем строительства в январе упал на 16%. «Такая динамика в большей степени связана с погодным фактором — в январе 2026 года фиксировалась гораздо более низкая температура, чем в январе 2025 года»,— считают в Минэкономики.

И хотя ситуацию в базовых отраслях, включая промышленность (см. “Ъ” от 2 и 4 марта) в начале года, вряд ли можно назвать благоприятной, спрос домохозяйств остается относительно высоким и растет. В частности, это стимулирует рынок услуг. Так, по данным Росстата, оборот розницы в январе 2026 года в годовом выражении вырос на 0,7%, почти одинаково как пищевых, так и продовольственных товаров. С учетом сезонных и календарных изменений к среднемесячным показателям 2023 года, по оценке Росстата, динамика торговли вернулась к показателям сентября 2025 года — после всплеска потребления в четвертом квартале в ожидании повышения НДС. Суммарный же оборот розничной торговли, общепита и платных услуг населению в январе вырос на 1,9% год к году в реальном выражении, подсчитали в Минэкономики (рост соответствующих трат по картам «Сбера» авторы «Сбериндекса» оценивали в январе в 3,9%). По оценке же Игоря Полякова из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), реальные потребительские расходы в январе 2026 года в годовом выражении прибавили 1,2% (близко к оценке министерства), но в январе к декабрю 2025 года с учетом сезонности и календарности упали на 2,3%. «Рынок остывал за счет непродовольственных товаров. По ним за январь снижение по тренду составило 3,5% к декабрю»,— комментирует эксперт.

Несмотря на некоторый подскок годовой инфляции в январе 2026 года, рост потребления домохозяйств (особенно выраженный в общепите — на 15,1% год к году) поддержал рост кредитования.

В январе «приостановилось сокращение портфеля неипотечных кредитов, прирост требований к населению по итогам месяца составил 0,8% после 0,4% в декабре 2025 года, а их годовой темп роста ускорился до 4,1% после 2,8%», сообщал Банк России. Реальная зарплата в конце 2025 года также росла — в декабре на 2,4% в годовом выражении (столь низкий показатель — следствие высокой базы 2024 года) и на 4,4% по итогам года. По оценке Игоря Полякова, с учетом сезонности и календарности реальные зарплаты в декабре к ноябрю 2025 года прибавили 1,9% при средних 1,1% за октябрь—декабрь.

«На рынке труда положительный тренд сохраняется. Безработица в январе составила 2,2% рабочей силы, как и в декабре»,— комментируют в Минэкономики данные Росстата. «Российский рынок труда — как на общероссийском уровне, так и на уровне регионов — подстраивается к выходу российской экономики из перегрева за счет замедления роста зарплат и снижения спроса на труд. Безработица же стоит на месте»,— отмечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». По оценке ЦМАКП, спрос на труд (с устранением действия сезонного фактора) в декабре 2025 года также «стабилизировался с небольшой, но довольно устойчивой тенденцией к снижению — очевидно, это результат тенденций к стагнации экономики; индикатор перегрева на рынке труда быстро снижается, хотя и находится все еще на исторически высоком уровне». Очередным доказательством этих тенденций стало решение мэра Москвы Сергея Собянина на 15% сократить число городских чиновников.

Соответствующие тенденции на рынке труда, похоже, стали отражаться и в динамике трат домохозяйств.

По крайней мере данные «Сбериндекса» свидетельствуют, что в отличие от января в феврале 2026 года потребление населения в годовом выражении перестало расти. «Расходы, традиционно связанные с празднованием 23 Февраля, не поддержали потребительский спрос на прошлой неделе — снижение общих недельных расходов составило 2,2%»,— фиксируют авторы расчетов.

На этом фоне опубликованный вчера композитный (обработка и услуги) индекс PMI S&P (прокси ВВП) в феврале 2026 года с учетом сезонности и календарности продолжил указывать на незначительное расширение деловой активности за счет сферы услуг (см. график).

