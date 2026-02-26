«Известия»: реальная средняя зарплата в РФ оказалась на треть ниже официальной

Реальная медианная зарплата в России значительно ниже официальной, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. В апреле 2025 года средняя зарплата составляет 99,4 тыс. руб., тогда как медианная — 73,4 тыс. руб., то есть разница достигает примерно 35%.

Медианная зарплата — это показатель, который делит всех работников на две равные части: половина получает больше, половина — меньше. По словам опрошенных изданием экспертов, именно медиана лучше отражает реальный уровень дохода большинства россиян, тогда как средняя цифра сильно искажается за счет высоких премий и бонусов руководителей и топ-менеджеров.

Согласно статистике «Сбериндекса», медианная зарплата в апреле 2025 года составила около 58 тыс. руб., что почти в 1,7 раза ниже средней оценки Росстата. К ноябрю 2025-го среднее значение оставалось на уровне 98 тыс. руб., а медианное — 61 тыс. руб., разрыв составлял около 1,6 раза.

Лидерами по уровню доходов, сообщают «Известия», остаются управленцы, финансисты, консультанты и IT-специалисты, а также работники транспорта и логистики. Наиболее высокие средние зарплаты зафиксированы в регионах с добычей нефти, газа и золота — на Чукотке, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, а также в Москве, где зарплаты достигают 170–244 тыс. руб.

Низкие доходы сохраняются в сельском хозяйстве, туризме, розничной торговле, медицине, культуре и образовании. В нескольких регионах Северного Кавказа медианные зарплаты не превышают 30–40 тыс. руб.