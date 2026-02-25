Голикова заявила о росте реальных доходов россиян на 7,7% в 2025 году

Реальные доходы россиян за 2025 год выросли на 7,7%, а зарплата в реальном выражении увеличилась на 4,4%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, на показатели повлияла проводимая правительством работа «по поддержке семей с точки зрения пособий, по увеличению МРОТ, по индексации заработной платы». «Это позволяет нам формировать все те меры поддержки, которые важны для наших граждан и решают проблему бедности», - добавила госпожа Голикова.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян (денежные доходы с поправкой на инфляцию и за вычетом обязательных платежей) в 2025 году увеличились на 7,4% год к году при инфляции 5,6% годовых.