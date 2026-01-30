В Карабаше восстановили работу всех домовых систем отопления

В Карабаше, где на прошлой неделе без тепла и горячей воды остался 31 многоквартирный дом, запустили все стояки внутридомовых систем отопления. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Челябинской области.

Сейчас управляющие компании и администрация города продолжают контролировать ситуацию, чтобы избежать локальных отключений теплоснабжения.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, авария произошла утром 21 января. Во время запуска отопления прорвало трубопровод. Без тепла и горячей воды в морозы остались около 3 тыс. жителей 31 многоквартирного дома, а также школа, детский сад и другие социальные объекты. Восстановить ресурс собирались к 14:00 21 января. Задержки объяснили невозможностью запустить отопление сразу во все дома из-за риска коллапса.

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовные дела о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Виталина Ярховска