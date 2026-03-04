В Карабаше более 30 домов снова остались без тепла из-за аварии

В Карабаше произошла коммунальная авария. Без отопления остался 31 многоквартирный дом и социальное учреждение, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области.

Авария на тепловой магистрали произошла вечером 3 марта. Последствия ликвидируют представители администрации города и теплоснабжающей организации в числе 10 человек и двух единиц техники. Мэрия с управляющими компаниями проверяет температуру внутри помещений. Сейчас она находится в пределах нормы.

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера министр ЖКХ региона Людмила Алпатова и представители ведомства выехали в Карабаш, ситуация на контроле министерства. В 9 часов 4 марта был проведен оперативный штаб, составлен план работ.

По данным ГУ МЧС России по региону, под отключение попали дома 2-го микрорайона на улицах Металлургов, Ключевой и Комсомольской. Там живут 3,8 тыс. человек. От МЧС России на месте работают пять человек и две единицы техники.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, подобная авария произошла в Карабаше 21 января. Во время запуска отопления прорвало трубопровод. Без тепла и горячей воды в морозы остались около 3 тыс. жителей 31 многоквартирного дома, а также школа, детский сад и другие социальные объекты. Полностью восстановить работу домовых систем отопления удалось к вечеру 29 января.

