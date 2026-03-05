Юрий Слюсарь: атаку БПЛА отразили над четырьмя районами Ростовской области

Над территорией Ростовской области прошедшей ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Дроны были уничтожены над Чертковским, Шолоховским, Белокалитвинским и Тарасовским районами. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, но продолжает уточняться.

«Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны», — написал глава региона.

Константин Соловьев