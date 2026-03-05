Fox News: курды начали наземное наступление на западе Ирана

Журналистка американского телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на источники сообщила, что «тысячи иракских курдов» начали наземное наступление в Иране.

Сообщение госпожа Гриффин опубликовала в соцсети X. Других подробностей она не привела. Ранее о начале наступления писали израильские СМИ.

4 марта CNN со ссылкой на источники сообщал, что разведка США ведет переговоры о вооружении курдов, чтобы спровоцировать восстание в Иране. По словам собеседников телеканала, план Вашингтона заключается в том, чтобы курдские силы противостояли иранским силам безопасности и позволили гражданам Ирана выйти на протесты без угрозы силового сопротивления.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала публикацию CNN ложью.