Над Ростовской областью и Азовским морем уничтожили 14 БПЛА

В период с 20:00 до 23:00 над Ростовской областью и акваторией Азовского моря уничтожили 14 БПЛА. Об этом сообщается в сводке минобороны РФ.

Всего над РФ сбили 48 беспилотников: 15 – над акваторией Черного моря, семь — над Республикой Крым, пять — над Саратовской областью, по два — над Белгородской и Курской областями, а также Краснодарским краем, один — над Воронежской областью.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», с 16:00 до 20:00 над акваторией Азовского моря уничтожили пять беспилотников, еще 34 БПЛА были уничтожены вечером 3 марта.

Мария Хоперская