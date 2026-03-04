Над Азовским морем сбили пять беспилотников

В период с 16:00 до 20:00 4 марта над акваторией Азовского моря уничтожили пять беспилотников. Об этом сообщили в минобороны РФ.

Всего за указанный период над РФ сбили 34 украинских БПЛА: 21 – над акваторией Черного моря, три — над республикой Крым, по два — над Белгородской областью и Краснодарским краем, один — над Республикой Чечня.

Как сообщал «Ъ-Ростов», еще 34 БПЛА были уничтожены вечером 3 марта. С 23:00 3 марта до 07:00 4 марта в Ростовской области дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Атака отражена в Миллеровском и Тарасовском районах.

Мария Хоперская