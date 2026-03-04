Глава приюта в Краснодаре прокомментировала обвинение в хищении 1,5 млн рублей

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении руководительницы краснодарского приюта «Краснодог», которую обвиняют в хищении 1,5 млн руб. при исполнении муниципального контракта на отлов бездомных животных. Как сообщает 93.ru, речь идет о Наталье Дубницкой.

4 марта в краевом главке МВД сообщили о подозрении владелицы городского приюта в Краснодаре и ее заместительницы в афере с бюджетными деньгами. По версии следствия, они фиктивно отлавливали и чипировали бездомных животных, вносили недостоверные сведения в отчетные документы и направляли их в администрацию города.

Ранее с приютом «Краснодог» заключали контракты на отлов и стерилизацию бездомных животных, но после открытия муниципального приюта эти соглашения прекратились. Наталья Дубницкая рассказала журналистам, что уголовное дело возбудили в 2022 году, и четыре года она с сотрудниками пытается доказать невиновность и защитить репутацию. За это время суд неоднократно принимал решения в пользу сотрудников приюта, а после более чем десяти слушаний дело вернули на доследование.

«Все эти годы я лично вкладывала гораздо большие суммы в помощь животным, чему есть подтверждение в виде выписок со счетов», — заявила владелица приюта. Она считает обвинение против себя необоснованным и преждевременным, отрицает факт хищения.

Алина Зорина