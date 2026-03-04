В Ираке прекратилась подача электроэнергии из-за технической неисправности

Минэнерго Ирака сообщило, что в результате внезапной технической неисправности на линиях электропередач энергоснабжение большей части регионов страны прекратилось, передает турецкая телекорпорация TRT. На восстановление подачи электроэнергии потребуется до трех часов.

Как отметил председатель парламентского комитета по электроэнергетике и энергетике Ирака Мохаммад Нури, за исключением Курдской автономной области на севере, все регионы страны оказались затронуты отключением. Как уточняется в публикации, в качестве причины в Минэнерго называют внезапную остановку электростанции «Хамидия» в провинции Анбар.

Ранее Reuters сообщал, что беспилотник атаковал штаб-квартиру партии иранских курдов в Ираке. 2 марта поступали сообщения о взрывах в районе аэропорта Багдада. В тот же день Ирак приостановил экспорт нефти из Курдистана в турецкий Джейхан из соображений безопасности на фоне ближневосточного конфликта.

28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. Исламская Республика отвечает атаками на территории Израиля и арабских стран.