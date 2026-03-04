Дрон атаковал штаб партии иранских курдов в Ираке

Беспилотник атаковал штаб-квартиру Демократической партии Иранского Курдистана (ДПИК) в Ираке, сообщили источники Reuters в службах безопасности. Дрон поразил склад оружия на территории объекта организации. Информации о погибших и пострадавших нет.

ДПИК — курдская левая организация, запрещенная в Иране и действующая из северного Ирака. Партия выступает за самоопределение курдов и добивается независимости или широкой автономии. С 1979 года ДПИК ведет партизанскую борьбу против властей Исламской Республики Иран.

2 марта поступали сообщения о взрывах в районе аэропорта Багдада. Целью атаки могла стать база на территории авиагавани, которую силы США используют в логистических целях.

28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. Среди заявленных целей — остановка ядерной программы, удары по военно-промышленному комплексу и флоту. Исламская Республика отвечает атаками на территории Израиля, Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, Бахрейна, Катара и Иордании.