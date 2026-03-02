Взрывы прогремели в районе аэропорта в столице Ирака

Несколько взрывов прогремели в районе аэропорта Багдада в Ираке, сообщил «Аль-Хадат». По данным источника телеканала, целью нападения могла стать база на территории багдадской авиагавани. Она используется американскими силами в логистических целях.

Сегодня по американской базе у аэропорта Багдада ударила иракская группа ополченцев «Сарайя Авлия аль-Дам». Нападение произошло после того, как поддерживаемые Ираном движения, включая ливанскую группировку «Хезболла», вступили в военную операцию, начатую США и Израилем.

США и Израиль ударили по Ирану 28 февраля. В ответ Исламская Республике атакует американские военные базы на Ближнем Востоке. КСИР отчитался уже о 12 волнах ответных ударов. Иранская сторона наносит удары по территории Израиля, Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, Бахрейна, Катара и Иордании. Десять государств в регионе закрыли воздушное пространство.