Ирак приостановил экспорт нефти из Курдистана в турецкий Джейхан

Экспорт нефти из иракского Курдистана через турецкий порт Джейхан полностью прекратился. Об этом сообщает иракское агентство Shafaq News со ссылкой на источник в иракской государственной North Oil Company.

Собеседник издания сообщил, что власти Ирака приняли такое решение после того, как несколько компаний приостановили производство и экспорт нефти на месторождениях Курдистана из соображений безопасности на фоне ближневосточного конфликта.

Как сообщает Iraq Business News, компания Gulf Keystone Petroleum приостановила добычу на месторождении Шайкан. Оператор HKN Energy Ltd. также временно остановил добычу на месторождениях Атруш и Сарсанг.

По словам источника Shafaq News, остановки «напрямую повлияли на объемы прокачки по нефтепроводу, соединяющему регион с Джейханом». Министерство нефти уже было уведомлено о приостановке экспорта, добавил он. Как отмечает издание, объемы транспортировки нефти оцениваются примерно в 200 тыс. баррелей в день.

Сегодня сообщалось о взрывах в районе аэропорта Багдада в Ираке. Целью нападения могла стать база на территории авиагавани, которая используется силами США в логистических целях.

Операцию против Ирана США и Израиль начали 28 февраля. В числе целей назывались остановка ядерной программы, удары по военно-промышленному комплексу и флоту. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля, Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, Бахрейна, Катара и Иордании. Десять государств в регионе закрыли воздушное пространство.