В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

В аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

Пассажиров просят внимательно следить за информацией о статусе рейса от авиаперевозчиков. Обо всех изменениях сообщают по контактам, указанным в бронировании. Для уточнения информации можно обратиться в Telegram-бот @AerodinamikaBot.

Алина Зорина