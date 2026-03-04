Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

В аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

Пассажиров просят внимательно следить за информацией о статусе рейса от авиаперевозчиков. Обо всех изменениях сообщают по контактам, указанным в бронировании. Для уточнения информации можно обратиться в Telegram-бот @AerodinamikaBot.

Алина Зорина

Новости компаний Все